Grande Prémio da Guarda correu-se na Estação

O Grande Prémio de Atletismo da Guarda correu-se hoje na zona da Estação. Como habitualmente, a 41ª edição da prova integra as comemorações dos 818 anos da cidade e teve início pelas 10h30 com a corrida dos benjamins. Este ano o percurso começou frente à JOM (Avenida de S. Miguel) e seguiu pela mesma avenida até à Avenida da Igreja, passando pelo Largo 1º de Dezembro (Largo da Estação), Parque Urbano do Rio Diz e Rua 4 de Outubro. A partida da corrida principal, reservada a atletas absolutos e veteranos, na distância de 9.900 metros, teve início pelas 11h10. Antes, às 10h50, teve lugar uma caminhada de 4.950 metros. O grande prémio é organizado pela Associação de Atletismo da Guarda, com o apoio do município.