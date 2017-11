Secção: Atualidade

Obra de modernização do troço ferroviário Covilhã-Guarda deverá estar concluída em 2019

Tempo de leitura: 1 m

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, esteve esta tarde na Guarda para anunciar a adjudicação da empreitada de modernização do troço Covilhã-Guarda da Linha da Beira Baixa. A obra inclui a construção da Concordância das Beiras, o troço de ligação entre a Linha da Beira Alta e a Linha da Beira Baixa. Para o ministro, a intervenção é «uma obra importante para as Beiras como um todo», uma vez que «potencia o desenvolvimento desta sub-região de uma forma muito importante» e «permitirá porventura que se constitua como uma zona de desenvolvimento logístico importante também». Além disso, sublinhou Pedro Marques, «é uma obra importantíssima para permitir desenvolver, a seguir, a obra de renovação da Linha da Beira Alta». Segundo o ministro, a intervenção que vai ser feita na Linha da Beira Baixa é «a maior obra do investimento ferroviário da última década» e deverá estar concluída em 2019. Trata-se de uma obra no valor de 52 milhões de euros, integrada no plano Ferrovia 2020, cuja concretização permitirá a reabertura à exploração ferroviária deste troço com 46 quilómetros, que se encontra encerrado à circulação ferroviária desde 2009. Este será o projeto «mais desafiante para a Guarda nas próximas décadas», segundo Álvaro Amaro, presidente da autarquia guardense.