Secção: Atualidade

Certame Gastronómico do Míscaro em Aguiar da Beira

Tempo de leitura: 1 m

O míscaro é rei no Certame Gastronómico que decorre este fim-de-semana em Aguiar da Beira, numa organização da autarquia. No pavilhão gimnodesportivo está montado um espaço gastronómico e um mercadinho agrícola que disponibiliza aos visitantes cogumelos selecionados e outros produtos da época, bem como doçarias e artesanato. A atividade contempla ainda um passeio micológico, com recolha de espécies, exposições, sessões de “live cooking”, workshops, concursos, provas gastronómicas e um magusto comunitário no domingo. A animação do recinto está a cargo de grupos locais, com Quim Barreiros a atuar esta noite. «Num concelho em que o míscaro tem condições favoráveis à sua germinação e se exibe como um dos produtos ex-líbris na gastronomia e economia local, os cogumelos e a micologia são uma aposta do município de Aguiar da Beira», refere a autarquia em comunicado.