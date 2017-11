Secção: Atualidade

Receita angariada no desfile "Vestir os Valores" reverte a favor das vítimas dos incêndios

Tempo de leitura: 1 m

Está a decorrer na Escola Secundária Afonso de Albuquerque, na Guarda, a 6.ª edição do desfile solidário "Vestir os Valores". O evento também envolve a colaboração dos alunos da turma E do 7.º ano e da turma D do 8.º ano que, no âmbito da disciplina de Educação para a Cidadania, dinamizaram a iniciativa "Solidariedade (do) interior" e procederam à recolha de artigos novos de roupa interior. Segundo a organização, os donativos angariados pelas duas iniciativas serão entregues às vítimas dos incêndios que assolaram o distrito da Guarda no dia 15 de outubro, enquanto o dinheiro reverterá para a compra de alimentos para os animais cujos pastos foram dizimados pelas chamas.