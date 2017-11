Secção: Atualidade

Morreu o jornalista Pedro Rolo Duarte

Tempo de leitura: 1 m

O jornalista e radialista Pedro Rolo Duarte, 53 anos, faleceu esta sexta-feira. Rolo Duarte estava internado na unidade de cuidados paliativos, depois de lhe ter sido diagnosticado cancro há mais de um ano. O velório do jornalista está marcado para hoje, a partir das 19h45, na Igreja do Campo Grande.

Filho dos jornalistas António Rolo Duarte e Maria João Duarte, nasceu a 16 de Maio de 1964, em Lisboa. Iniciou-se na profissão com 17 anos, num suplemento juvenil do Correio da Manhã. Escreveu os livros Fumo (2007), Sozinho em Casa (2002) e Noites em Branco (1999). Rolo Duarte foi jornalista e fundador do jornal O Independente, em 1988, onde desempenhou o cargo de editor-adjunto até ao ano seguinte. Foi também editor do suplemento DNA, publicado no Diário de Notícias entre Novembro de 1996 e Janeiro de 2006.Foi ainda subdirector do mesmo jornal entre 2004 e 2005.

Passou pela revista Visão, onde foi editor entre 1992 e 1995, e pelo jornal i. Estreou-se na rádio em 1984, depois de ter aceite um convite de Rui Pêgo e Henrique Mendes para integrar a equipa da Rádio Renascença. Atualmente fazia o programa Hotel Babilónia, na Antena 1, com João Gobern, depois de ter realizado e apresentado durante três anos os programas Pedro Rolo Duarte e Janela Indiscreta, também na Antena 1. Era também cronista do Sapo24.