Feira “Beira Interior – Vinhos e Sabores” distinguiu pela primeira vez os melhores vinhos dos cerca de 60 produtores presentes

18 vinhos da Beira Interior premiados em Pinhel

José Madeira Afonso venceu grande prémio com o tinto Casas Altas Rufete (2014)

Pela primeira vez, a feira “Beira Interior – Vinhos e Sabores” premiou os melhores vinhos presentes no certame do último fim-de-semana, em Pinhel, e a escolha do júri recaiu sobre o Quinta dos Currais Colheita Selecionada (branco 2016) e o tinto Casas Altas Rufete (2014), de José Madeira Afonso.

Esta foi uma das novidades estreadas na terceira edição do evento organizado pelo município de Pinhel e pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI). O concurso “Escolha da Imprensa” foi realizado com o apoio da revista “Vinho – Grandes Escolhas” e juntou 12 jornalistas e críticos que avaliaram os vinhos dos cerca de 60 produtores presentes na feira. Das provas cegas saíram distinções para seis brancos e 12 tintos, além de dois grandes prémios para cada. Luís Lopes, diretor da publicação, revelou que houve pontuações «muito elevadas» e que a Beira Interior tem vinhos de «excelente qualidade». Para a história ficam os primeiros vencedores deste concurso (ver quadro) e também a cerimónia de entrega dos prémios do maior concurso de vinhos da Península Ibérica, os Prémios VinDuero-VinDouro, que trouxe até à “cidade-falcão” cerca de duas centenas de produtores de Portugal e Espanha. Neste caso, a Beira Interior obteve 20 das 75 medalhas de ouro atribuídas nesta edição (ver O INTERIOR de 26/10).

Estas duas cerimónias contribuíram para reforçar a “capitalidade” de Pinhel neste setor. «Queremos afirmar cada vez mais esta feira», disse Rui Ventura na abertura do certame, na sexta-feira. Para o autarca, «Pinhel tem a obrigação de realizar este evento porque é o maior produtor de vinho da região e está a contribuir para a economia da Beira Interior e para a divulgação dos seus vinhos». Por sua vez, João Carvalho, presidente da CVRBI, destacou o empenho da edilidade na realização da «maior feira de vinhos da Beira Interior» e voltou a sublinhar que «sabemos fazer grandes vinhos, mas temos dificuldades em vendê-los». O responsável adiantou que atualmente 20 por cento do vinho produzido na região é certificado e que «25 a 30 por cento» vai para o estrangeiro.

No entanto, João Carvalho apelou aos produtores que «calcorreiem o mundo à procura de mercado», garantindo que «o nosso vinho não nos deixa ficar mal em lado nenhum». A diretora regional de Agricultura e Pescas do Centro, Adelina Martins, também elogiou a feira que disse ser o «exemplo do que deve ser feito para promover o território e os produtos locais e com isso criar riqueza e desenvolvimento rural». O “Beira Interior - Vinhos e Sabores” decorreu no Centro Logístico de Pinhel e incluiu degustações, provas comentadas, sessões de “showcooking”, um seminário sobre o tema “Beira Interior: da Vinha... Ao Copo” e animação musical.