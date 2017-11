Secção: Região

Primeira edição de calendário solidário está praticamente esgotada e uma segunda estará disponível a partir de 8 de dezembro

Os pastores mais bonitos da Serra da Estrela em calendário

Os 12 pastores selecionados pertencem aos concelhos da Guarda, Gouveia, Manteigas e Seia

Com idades compreendidas entre os 21 e 80 anos, os pastores da Serra da Estrela foram desafiados pelo “Notícias de Gouveia” (“NG”) a ilustrar os meses do ano num calendário solidário lançado, no sábado, no Parque da Senhora dos Verdes, em Cativelos (Gouveia).

A ideia partiu da correspondente da Rádio Renascença e diretora do “NG”, Liliana Carona, que, através de reportagens no terreno, percebeu como a vida dos pastores «é particularmente difícil» e quis fazer «algo mais para os valorizar». A ideia ganhou forma em janeiro com o fotojornalista Miguel Pereira da Silva e em junho estavam abertas as inscrições para escolher os «mais belos» pastores da serra. Dos mais de 30 inscritos, apenas 12 seguiram para as sessões fotográficas: «Escolhemos estes porque cumpriam o requisito de ser pastor 24 horas por dia», adianta Liliana Carona. A maioria na casa dos 40/50 anos, há “modelos” para todos os gostos e feitios. «O objetivo era eliminar preconceitos e padrões de beleza», realça a jornalista, sublinhando que pretenderam «evidenciar a essência» do pastor no seu local de trabalho. «Não há Photoshop, mas sim a captação do melhor ângulo. Acho que ao ver o calendário ninguém dirá que há ali um pastor que esteja ou seja feio», considera.

De «traços marcados, rosto rude, cabelo curto, desgrenhado, cabelo grisalho, rugas e músculos definidos», são 12 pastores da Guarda, Gouveia, Manteigas e Seia. Com 80 anos, Abel Monteiro é o mais velho e o pastor de dezembro. Foi o primeiro a inscrever-se, mas pela neta. Para Liliana Carona, o fator diferenciador desta iniciativa foi a maturação do projeto: «Todo o processo foi muito pensado e articulado. Tivemos um “casting”, fizemos entrevistas aos pastores que incluímos no calendário e propusemo-nos a um objetivo solidário», lembra a jornalista. Inicialmente, longe de adivinhar a tragédia dos incêndios de outubro, o valor angariado com os calendários seria repartido pela Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE) e Associação de Beneficência Popular de Gouveia (ABPG). No entanto, na sessão de lançamento a ABPG renunciou à sua parte e a verba obtida será entregue à ANCOSE, que apoia cerca de 400 pastores afetados pelos fogos.

De tronco nu, os pastores estão a fazer sucesso

Sobraram poucos dos 400 exemplares iniciais. O “Notícias de Gouveia” esgotou o stock e já só é possível adquirir o calendário na ANCOSE, em Oliveira de Hospital. «Os últimos dez que tínhamos foram enviados para Lisboa, o resto foi vendido no lançamento», diz, satisfeita, Liliana Carona, acrescentando que o preço varia entre os 5 (assinantes do “NG”) e 7,5 euros. Tendo em conta a procura, uma segunda edição ficará disponível a partir de 8 de dezembro, mas também já se perspetiva que esgote. De resto, o calendário dos pastores mais belos da Serra da Estrela também está a dar que falar no estrangeiro. «Não estava a contar que tivesse este impacto. Fui contactada por jornais como o “El Mundo” e a “Euronews”», revela Liliana Carona.

Miguel Pereira da Silva fez as fotos, a produção e texto ficaram a cargo de Liliana Carona e o grafismo é do designer José Carlos Martins. Os mentores do projeto não descartam a possibilidade de fazer um calendário só com mulheres pastoras.