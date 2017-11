Secção: Região

AMCB com projetos para alterações climáticas e prevenção de riscos

A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) apresentou duas candidaturas, no valor de 230 mil euros, para a promoção da adaptação às alterações climáticas e prevenção de riscos.

Em comunicado, a AMCB adianta que a primeira foi submetida ao PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, enquanto a segunda foi apresentada ao Fundo de Coesão. Intituladas “AMCBadapt”, estas candidaturas visam «redobrar esforços na área da prevenção, promovendo a organização do território e reforçando a resiliência intermunicipal». Lembrando que o aumento de fenómenos ligados às alterações climáticas deve levar à adoção de novos comportamentos, a associação adianta que uma das medidas passa pela produção de informação e cartografia para o desenvolvimento de ferramentas SIG (Sistemas de Informação Geográfica) e a sua integração nos diferentes municípios que constituem a AMCB.

Estas candidaturas também preveem ações de sensibilização sobre temas relacionados com as alterações climáticas e que se destinam a diferentes públicos-alvo. «A alavancagem das operações assenta em ideias inovadoras, como o desenvolvimento de uma aplicação: com alertas de fenómenos naturais adversos, gerido por um “BackOffice” no âmbito da Proteção Civil e/ou Ambiente, acesso à informação das normas climáticas (em tempo real) e a indicação de comportamentos preventivos a adotar pela comunidade», especifica a AMCB.