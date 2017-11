Secção: Sociedade

UBI

Afonso Gomes e Pedro Gouveia concorrem à AAUBI

Tempo de leitura: 2 m

Pedro Gouveia

Afonso Gomes e Pedro Gouveia são candidatos à presidência da Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI).

Licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais, o primeiro tem 23 anos e critica o «gritante subfinanciamento» da Universidade da Beira Interior (UBI), considerando que a instituição tem sido «desvalorizada pela sua localização e prejudicada face ao seu historial, apesar das sucessivas provas de crescimento e afirmação a nível nacional e internacional». O candidato pretende ainda aproximar os estudantes da comunidade da Covilhã, o que promete fazer com «mais atividades com o tecido social e empresarial». Afonso Gomes coordenou no mandato anterior a Secção Desportiva da AAUBI e avança após «um ano bem-sucedido» em termos de resultados, com o título Europeu Universitário de futsal. O estudante concorre com o slogan “A Força dos Estudantes” e quer dar mais relevo à Associação Académica, considerando que «é a mais representativa fora do eixo litoral (Braga-Lisboa)».

Afonso Gomes

Por sua vez, Pedro Gouveia, atual coordenador da Secção Recreativa da Associação Académica, assume uma candidatura de continuidade da liderança de Raquel Bento, que será candidata à presidência da Assembleia-Geral de Alunos. Já Gonçalo Carneiro concorre ao Conselho Fiscal. «Após a realização de um dos melhores mandatos da história da AAUBI, com uma descida do passivo, aumento dos ativos, aproximação aos núcleos e projeção externa local e nacionalmente reconhecida, urge manter o rumo», sublinha a candidatura. Pedro Gouveia diz já ter «uma proposta concreta para conclusão da renegociação e reestruturação da dívida e projetos de sustentabilidade ambiental e eficiência energética». As eleições estão marcadas para 14 de dezembro.