Secção: Sociedade

PJ já identificou cinco alegadas vítimas, com idades entre os 30 e 49 anos, mas a investigação prossegue para descobrir se houve mais mulheres abusadas nos últimos três meses

Funcionário detido por abuso sexual de doentes na Psiquiatria da Guarda

Suspeito de 59 anos ficou em liberdade, mas sujeito a apresentações diárias, e está obrigado a ter acompanhamento psiquiátrico, entre outras medidas de coação

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda instaurou um processo de inquérito à conduta do auxiliar de ação médica suspeito de abuso sexual de várias utentes internadas no Departamento de Psiquiatria do Hospital Sousa Martins.

O funcionário de 59 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no fim-de-semana após denúncia da ULS às autoridades por «alegados comportamentos anómalos» naquele serviço. Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, recaem sobre o indivíduo «fortes suspeitas da autoria de vários crimes de abuso sexual de pessoas internadas», ocorridos entre agosto deste ano e a última sexta-feira, «sendo vítimas várias mulheres utentes do Departamento de Psiquiatria». Fonte da PJ adiantou que já foram identificadas, «até ao momento», cinco alegadas vítimas, com idades entre os 30 e 49 anos, Mas a investigação prossegue porque não há a possibilidade de ter havido mais mulheres abusadas.

O detido, que nega os factos que lhe são imputados, foi presente a tribunal na segunda-feira e saiu em liberdade mas ficou sujeito a apresentações diárias. O indivíduo foi ainda suspenso de funções e está proibido de contactos com as vítimas, estando também obrigado a ter acompanhamento psiquiátrico. Ao que O INTERIOR apurou, o caso foi despoletado na noite de sexta-feira quando uma enfermeira evitou que uma mulher internada na Psiquiatria tentasse o suicídio com o cinto do robe. Na altura, outra doente terá revelado que esta atitude estaria relacionada com os alegados abusos sexuais de que seriam vítimas essa e mais mulheres daquele departamento. O autor seria alegadamente o auxiliar de 59 anos que tinha chegado ao serviço em agosto vindo da medicina interna.

No dia seguinte, a PJ ouviu as doentes da Psiquiatria e reuniu «indícios fortes e convincentes» dos atos a que terão sido alegadamente sujeitas, como apalpões, carícias, sexo oral e até violação. A Judiciária apurou ainda que os abusos terão ocorrido no turno da noite, quando há menos pessoas no serviço. O suspeito não tem antecedentes criminais, é casado, tem filhos e levava uma vida aparentemente banal. Questionado pelos jornalistas sobre o caso, em Lisboa, à margem da cerimónia do aniversário do Hospital Dona Estefânia, o ministro da Saúde revelou ter sido informado do caso há dois dias. «Trata-se um caso lamentável sobre o qual tem de se agir em matéria disciplinar e de investigação. Não tenho muito mais informação a não ser a determinação de que seja investigado e apuradas as responsabilidades», declarou Adalberto Campos Fernandes.