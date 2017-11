Secção: Em Foco

Edifício emblemático da Guarda foi recentemente avaliado em 1,5 milhões de euros, o preço que deverá pagar o futuro concessionário

Um interessado na requalificação do Hotel Turismo

Hotel Turismo fechou portas em novembro de 2010

Há um investidor interessado na requalificação do Hotel Turismo, na Guarda, cujo concurso limitado por prévia qualificação foi aberto em julho passado. O candidato já formalizou a sua proposta para assumir a empreitada e gestão do equipamento e decorrem atualmente as negociações com o Turismo de Portugal, estimando-se, segundo apurou O INTERIOR, que a unidade seja entregue «ainda antes do final do ano», disse fonte conhecedora do processo.

Os critérios de adjudicação são a proposta economicamente mais vantajosa ponderada com fatores como o valor do montante anual da contrapartida (ponderação de 70 por cento) e a percentagem de utilização como empreendimento turístico hoteleiro superior a 50,1 por cento (30 por cento).

Integrando o programa REVIVE, o novo Hotel Turismo será concessionado por 50 anos a privados, tendo o edifício sido reavaliado recentemente em 1,5 milhões de euros. Caso não houvesse interessados, o presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, já disse que o município poderá comprar o imóvel. Recorde-se que a autarquia assinou este ano um memorando de entendimento com o Turismo de Portugal, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, a Direção-Geral da Cultura e Património e a Direção Regional da Cultura do Centro.

Desenhado por Vasco Regaleira, o edifício do Hotel Turismo da Guarda foi vendido em 2011 ao Turismo de Portugal por 3.5 milhões de euros para ser recuperado e transformado em hotel de charme com escola de hotelaria, mas o projeto não saiu do papel e o imóvel está desde então de portas fechadas e a degradar-se.

Em 2015, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças realizou uma hasta pública para venda do imóvel que ficou deserta. Posteriormente, o edifício foi novamente colocado à venda, pelo valor de 1,7 milhões de euros, através de um concurso público de arrendamento com opção de compra, mas a empresa interessada no negócio desistiu. A unidade fechou portas em novembro de 2010, pouco depois da Assembleia Municipal ter decidido a dissolução da Sociedade Hotel Turismo e a venda do imóvel ao Turismo de Portugal.