Candidatura do Geopark Estrela entregue na UNESCO

A Associação Geopark Estrela, com sede na Guarda, entregou hoje a candidatura da Serra da Estrela a Geopark Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Segundo Emanuel de Castro, coordenador executivo da associação, a entrega do processo representa «um enorme passo para consolidação da Estrela como um espaço de ciência, educação e cultura, tendo como principal objetivo o desenvolvimento sustentável das comunidades, assente nos pilares da geoconservação, da educação e do turismo». «A partir daqui será mais de um ano de avaliação até a UNESCO se pronunciar sobre esta candidatura, que se espera que possa ser aprovada até ao início de 2019», refere o responsável.