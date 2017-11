Secção: Atualidade

Vinhos premiados pela primeira vez no "Beira Interior - Vinhos e Sabores"

Os vinhos Quinta dos Currais Colheita Selecionada (branco 2016) e o tinto Casas Altas Rufete (2014), de José Madeira, foram os grandes vencedores da primeira edição do concurso “Escolha da Imprensa” realizado no âmbito da feira “Beira Interior – Vinhos e Sabores”, que está a decorrer em Pinhel até domingo.

Os vencedores foram anunciados ontem à noite, após a abertura do certame. O júri do concurso foi constituído por 12 jornalistas e críticos de vinhos, que avaliaram os néctares presentes no festival em prova cega. Foram distinguidos seis vinhos brancos e 13 tintos dos cerca de 60 produtores da Beira Interior. O concurso foi realizado com o apoio da revista “Vinho – Grandes Escolhas”.

O “Beira Interior – Vinhos e Sabores” está a decorrer no Centro Logístico de Pinhel, onde estão programadas para hoje sessões de “showcooking”, provas comentadas e animação musical. Pelas 18h30 realizar-se-á pela primeira vez a entrega de prémios do 13º Concurso Internacional de Vinhos VinDuero – VinDouro, que trará a Pinhel cerca de duas centenas de produtores de vinhos de Portugal e Espanha. O evento é promovido pelo município de Pinhel e pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI). Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.