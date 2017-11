Secção: Atualidade

Docente do IPG apoia candidata Paula Franco à Ordem dos Contabilistas Certificados

Licenciada em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade Autónoma, Paula Franco apresentou a sua candidatura à Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), no Porto, que vai a votos no dia 20 de dezembro. Considerada uma contabilista «com destaque a nível nacional», a candidata a bastonária conta com o apoio da lista pelo distrito da Guarda da qual fazem parte Helena Saraiva, professora do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e vice-presidente do Conselho Técnico Científico da ESTG, Rosa Dias, Helena Aires e Paulo Antunes.