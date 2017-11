Secção: Atualidade

“Beira Interior - Vinhos e Sabores” começa hoje

Tempo de leitura: 1 m

Este fim-de-semana Pinhel é a montra dos vinhos da Beira Interior com a terceira edição do “Beira Interior - Vinhos e Sabores”, que este ano decorre no Centro Logístico. O certame abre portas hoje ao final do dia (18 horas) com cerca de 60 produtores e, ao longo de três dias, degustações, provas comentadas, sessões de “showcooking”, um seminário com o tema “Beira Interior: da Vinha... Ao Copo” (manhã de sábado) e animação musical.

Integrado no programa, amanhã (18h30) realizar-se-á pela primeira vez a entrega de prémios do 13º Concurso Internacional de Vinhos VinDuero – VinDouro, que trará a Pinhel cerca de duas centenas de produtores de vinhos de Portugal e Espanha. As sessões de “showcooking” serão dinamizadas pelos chef Valdir Lubave (Pousada de Belmonte), Isabel Zibaia Rafael (autora do blogue “Cinco quartos de laranja”) e Jorge Fernandes (restaurante “Entre Portas”, de Pinhel).

Já as provas comentadas de vinhos da Beira Interior estarão a cargo de Luís Lopes (revista “Vinho – Grandes Escolhas”) e Rodolfo Queiroz, diretor técnico da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI). O “Beira Interior - Vinhos e Sabores” é promovido pelo município de Pinhel e pela CVRBI. O seu presidente, João Carvalho, afirma que este é «sem dúvida um dos eventos mais importantes do calendário» na região. Já Rui Ventura, autarca anfitrião, considera que a feira «não deve ser só de Pinhel, mas uma marca da Beira Interior».