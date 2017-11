Secção: Atualidade

Fábio Pinto recandidata-se à presidência da Federação Distrital da JS

Fábio Pinto, atual presidente da Federação Distrital da Guarda da Juventude Socialista (JS), anunciou a sua recandidatura ao cargo.

O candidato, que também desempenha atualmente as funções de Secretário Nacional da JS, endereçou uma carta a todos os militantes da Juventude Socialista no distrito da Guarda onde afirma que «ao longo destes últimos dois anos procurámos promover um trabalho sério, dedicado e empenhado, por todas as causas que unem a nossa região e os nossos concidadãos, através de uma presença constante e de uma intervenção contínua», considerando que «a marca da Federação da JS Guarda é um dado adquirido e fundamental no quotidiano político e social da nossa comunidade, onde assiduamente estivemos presentes, em proximidade, para tudo fazer no sentido de envolver os cidadãos na procura intensa de soluções para os velhos e novos desafios do distrito».

Fábio Pinto garante que continua a acreditar que «apenas uma estrutura mais ativa, mais interventiva, à esquerda da indiferença política e que seja o garante dos valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade poderá continuar a ambicionar a estar na frente das lutas mais justas e que tanta diferença fazem na vida das pessoas». Embora reconheça que este é mais um grande desafio, afirma que parte para esta etapa «de alma e coração cheios, fruto da ambição de poder continuar a contribuir para um futuro que seja sinónimo de justiça, progresso e prosperidade para todos, fruto da vontade de um governo socialista que olha para as pessoas com a maior das atenções».

Num mandato voltado para a questão da coesão territorial, o candidato garante conhecer muito bem quais são as assimetrias existentes entre as regiões litoral e interior do país, propondo-se a «trabalhar, para dar respostas, porque queremos que os jovens permaneçam nas suas cidades natal, e tenham nelas as mesmas oportunidades que outros encontram nas outras cidades». O X Congresso Federativo da Guarda da Juventude Socialista está agendado para 16 de dezembro, em Celorico da Beira.