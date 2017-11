Secção: Opinião

Bilhete Postal

O telefone e a revolução

Tempo de leitura: 2 m

O caminho que leva o desenvolvimento do objeto nómada mais deslumbrante que se imaginou permite pensar na revolução total dos costumes de saúde, de comunicação, de aplicação tecnológica. Um telefone com um conjunto de aplicativos pode incorporar programas que permitam ecografias, monitorização cardíaca, análises. Imaginem o que isto será: um médico sozinho num espaço confinado pode aceder a meios complementares de diagnóstico que cabem todos na palma da mão e pode ouvir opiniões de outros especialistas que se prestem apenas a plataformas de discussão. A “nuvem” permite armazenar tudo infinitamente. O saber está à distância de um botão. O que pode falhar neste mundo novo é a perceção do que é boa e má informação. Para isso nasceram filtros que codificam ou analisam os graus de credibilidade e os resultados. Esta revolução democratiza, torna transversais os saberes e carrega muito mais complexidade à comunicação. Os ignorantes terão acesso a pequenos saberes que os baralharão mais ainda que os analfabetos. Uma informação pantanosa (como a bula de um fármaco) só permite mais obsessões e pânicos a quem constrói seus saberes com medos e inseguranças. Os formados em conhecimentos próximos, como um podologista, um ortopedista, um fisioterapeuta e um enfermeiro, debruçar-se-ão sobre um pé utilizando abordagens que se interpenetram mas podem não coincidir. Todos licenciados, todos com seus telemóveis carregados de meios complementares e todos protegidos por suas ordens e seus pares e clãs, mas cada um carregando suas certezas. O confronto será inevitável. A posição impenetrável do diagnóstico médico é colocada em causa rapidamente e não saberemos sem a experiência se bem ou mal. A utilização e prescrição transversal de fármacos trará responsabilidades acrescidas a outros profissionais. Mas o que digo sobre saúde será interessante em desporto, em arquitetura, em economia. Colocados os dados e permitido a utilização de aplicativos que dão mais corpo à máquina, os telemóveis serão o objeto mais importante das próximas décadas na Saúde. Posso ter um, a servir de monitor do meu familiar, em casa, diretamente ligado ao seu médico. Os telefones continuarão a sua performance na internet e até a permitir conversar com os amigos.

Por: Diogo Cabrita