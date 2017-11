Secção: Região

Municípios

António Dias Rocha eleito presidente da AMCB

O autarca da Câmara de Belmonte, António Dias Rocha, foi eleito presidente da Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB).

O acto eleitoral decorreu na segunda-feira e o edil belmontense, depois de um mandato como presidente da Assembleia-Geral, passa a ocupar a presidência do Conselho Diretivo substituindo José Manuel Biscaia, que não podia continuar no cargo depois de ter perdido as últimas autárquicas em Manteigas. Em declarações aos jornalistas, o novo responsável da AMCB define como principal objetivo a concretização de vários projetos, nomeadamente relacionados com as questões da sustentabilidade energética, e garante que «estamos empenhados em fazer um trabalho tão bom quanto o que foi feito até hoje». Sobre o eventual regresso da Covilhã à condição de associada desta entidade, Dias Rocha disse acreditar que «mais cedo ou mais tarde» o município vai voltar a fazer parte da AMCB. Rui Ventura (Pinhel), Paulo Fernandes (Fundão), Paulo Langrouva (Figueira de Castelo Rodrigo) e António Machado (Almeida) integram o novo Conselho Diretivo da associação. Já a mesa da Assembleia Intermunicipal será presidida por António Soares, autarca de Penamacor, que terá como vice-presidente Anselmo Sousa (Mêda) e como secretário Esmeraldo Carvalhinho (Manteigas).