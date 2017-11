Secção: Atualidade

EDP remodela rede de BT/IP em Longroiva

A EDP Distribuição, por iniciativa da sua Área Operacional Guarda/Castelo Banco, remodelou a rede aérea de baixa tensão/iluminação pública (BT/IP) de Catraia, localidade da freguesia de Longroiva (Mêda).

Com um custo de 24 mil euros, esta obra consistiu na substituição, numa extensão de 1.800 metros, dos condutores em alumínio nu por cabo torçada LXS 4x50+16, com ajustamento das chegadas aéreas e, também, na substituição de focos de iluminação pública que apresentavam alguma obsolescência por 21 focos poste/fachada com luminárias LED VCA F25W.

Com esta remodelação a EDP Distribuição garante «um relevante contributo para o reforço da qualidade do serviço prestado ao concelho de Mêda e, por maioria de razão, à população da freguesia de Longroiva», refere a empresa.