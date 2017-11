Secção: Atualidade

António Dias Rocha eleito presidente da AMCB

O autarca da Câmara Municipal de Belmonte, António Dias Rocha, foi eleito presidente da Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB). O acto eleitoral decorreu ontem e o edil belmontense, depois de um mandato como presidente da Assembleia Geral, passa a ocupar a liderança do Conselho Diretivo na sequência da saída de José Manuel Biscaia, que não podia continuar no cargo depois de ter perdido as últimas eleições autárquicas em Manteigas.

Em declarações aos jornalistas, o novo presidente define como principal objetivo a concretização de vários projetos, nomeadamente relacionados com as questões da sustentabilidade energética, e garante que «estamos empenhados em fazer um trabalho tão bom quanto aquele que foi feito até hoje». Quanto ao regresso da Covilhã à condição de associada deste organismo, António Dias Rocha acredita que «mais cedo ou mais tarde» aquele município vai voltar a fazer parte da AMCB. Os autarcas dos municípios de Pinhel (Rui Ventura), Fundão (Paulo Fernandes), Figueira de Castelo Rodrigo (Paulo Langrouva) e Almeida (António Machado) integram o novo Conselho Diretivo da associação. Já a mesa da Assembleia Intermunicipal será presidida por António Soares, presidente do município de Penamacor, que terá como vice-presidente Anselmo Sousa (Mêda) e como secretário Esmeraldo Carvalhinho (Manteigas).