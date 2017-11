Secção: Atualidade

Toyota Day está de volta à Guarda com check-up gratuito para clientes

Tempo de leitura: 2 m

Durante o dia de amanhã as instalações da Soviauto na Guarda recebem mais uma edição do “Toyota Day”. Os clientes que se desloquem ao stand, localizado no Bairro de S. Domingos, serão presenteados com um check-up gratuito ao seu Toyota. De acordo com o administrador do concessionário esta oferta consiste em ver se o carro tem «alguma anomalia» e através disso «cativar o cliente que, por vezes, anda adormecido noutras oficinas». Desde ofertas comerciais a brindes e surpresas, passando por um desafio de condução Híbrido e uma exposição de Híbridos Toyota, José Gralha adianta ainda que, embora este evento seja exclusivamente vocacionado para a pós-venda, caso algum cliente queira adquirir ou trocar a sua viatura terá «dois anos de garantia extra».

A par do “Toyota Day” a Soviauto terá um outro evento direcionado para a Mitsubishi. Também aqui será oferecido um check-up ao cliente, que poderá ter à sua disposição preços especiais em serviços e automóveis, bem como 50 por cento de desconto na mudança de óleo e filtro. Os objetivos são claros e José Gralha garante que hoje «tudo se inverteu» no setor automóvel: «Antes as concessões viviam essencialmente de vendas, mas neste momento já não é assim. Hoje temos rentabilidade é na pós-venda», reforça o administrador, segundo o qual o cliente procura assistência «onde se sente mais acompanhado, acarinhado e bem tratado». E garantiu: «É isso que queremos dar aos nossos clientes. Podemos não ganhar na venda, mas queremos ganhar na pós-venda porque é aí que as empresas têm rentabilidade». «O Toyota Day não é um dia para prestarmos o serviço ao cliente, mas sim para o alertar para algum problema que a viatura possa ter», sublinha o administrador, acrescentando que a manutenção propriamente dita é feita mediante marcação, caso o cliente fique interessado no serviço.

Quanto a expectativas, José Gralha espera «muita afluência». Aberto a todos os interessados, a Soviauto sugere que seja feita a marcação do check-up através do 271 237 100 ou em toyota.pt. Todas as ofertas só são possíveis se o cliente se deslocar amanhã à Soviauto.