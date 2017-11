Secção: Atualidade

Combustíveis voltam a subir na segunda-feira

O preço dos combustíveis volta a subir na segunda-feira.

Com o aumento esperado, a gasolina deverá superar esta segunda-feira, os 1,5 euros pela primeira vez em mais de dois anos. De acordo com informação avançada pelo “Jornal de Negócios”, o gasóleo deverá subir para máximos de janeiro.

Em causa está a subida dos preços das matérias-primas no mercado internacional, bem como a queda do euro, que acentua o aumento dos preços para os europeus, já que as matérias-primas negoceiam em dólares.