Álvaro Amaro lidera movimento nacional em defesa do interior

O presidente da Câmara da Guarda e dos Autarcas Social-Democratas, Álvaro Amaro, lidera o “Movimento pelo Interior - em nome da coesão”, que foi recebido em audiência pelo Presidente da República no sábado.

Após a sua institucionalização, os promotores pretendem que seja um movimento «aberto a todas as personalidades e instituições que queiram aderir para que se defina, em concreto e bem faseado no tempo, um pequeno conjunto de medidas de políticas públicas e que, num prazo de 12 anos, seja clara a reversão da situação que hoje se vive nos territórios do interior», lê-se no documento entregue. Criar um observatório e realizar cinco debates regionais e um grande debate nacional, em Lisboa, são algumas das ideias delineadas pelo movimento. «Os diagnósticos estão feitos e não podemos perder mais tempo. Impõe-se uma nova forma de lutar e de combater as injustiças económicas e sociais», defendem os fundadores, para quem «lutar pelo interior é uma causa nacional».

Além do autarca da Guarda, intregram o grupo o presidente da Câmara de Vila Real e dos Autarcas Socialistas, Rui Santos; o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António Fontaínhas Fernandes; o presidente do Conselho Coordenador dos Politécnicos, Nuno Mangas; e o antigo presidente do Conselho Económico e Social, José Silva Peneda. Outros fundadores do movimento são os empresários Rui Nabeiro (fundador do Grupo Delta) e Fernando Nunes (presidente do Grupo Visabeira). A audiência com Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro acto público deste grupo que pretende realizar nos próximos meses um conjunto de ações para «refletir e alertar» para os problemas da interioridade.