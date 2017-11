Secção: Atualidade

Presidentes das faculdades da UBI assumem mandatos

Os presidentes das cinco faculdades da Universidade da Beira Interior (UBI) estão oficialmente em funções, tendo tomado posse na tarde de quarta-feira. Os eleitos pelos Conselhos de cada uma das faculdades têm pela frente mandatos de quatro anos.

Na Faculdade de Ciências, Paulo Almeida, Professor Catedrático do Departamento de Química, sucede a Luísa Amaral, tendo sido candidato único. Na Faculdade de Engenharia, Sílvio Mariano, Professor Associado com Agregação do Departamento de Engenharia Eletromecânica, foi o eleito para o cargo ocupado por Mário Freire, nos últimos anos. Concorreu ao lugar com Fernando Santos, que também integra o Departamento de Engenharia Eletromecânica.Na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a disputa colocou frente a frente duas docentes do Departamento de Gestão e Economia. Contra Susana Garrido Azevedo, a Professora Associada com Agregação Helena Alves foi a mais votada. Na Faculdade de Artes e Letras, houve apenas uma candidatura, à sucessão de Paulo Serra, corporizada por José Rosa, Professor Associado do Departamento de Comunicação e Artes.Verificou-se o mesmo cenário na Faculdade de Ciências da Saúde, com Miguel Castelo Branco, Professor Associado com Agregação do Departamento de Ciências Médicas, a ser o único a avançar para a presidência, substituindo Luís Taborda Barata.

O Reitor da UBI, António Fidalgo, manifesta a intenção de ter uma «colaboração ainda mais estreita com as faculdades», nos próximos anos. Nas palavras que dirigiu aos novos presidentes durante a tomada de posse, lembrou o papel que cabe à comunidade académica da UBI: «Fazer da nossa universidade um empreendimento e uma missão que é parte da nossa vida».