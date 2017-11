Secção: Desporto

Serranos não perdem desde a sétima jornada, somando duas vitórias e quatro empates

Sp. Covilhã traz ponto da Póvoa de Varzim

Tempo de leitura: 2 m

Defesa do Covilhã conseguiu controlar as investidas dos locais

Varzim e Sp. Covilhã empataram a zero, no domingo, em jogo da 13ª jornada da IIª Liga. O ponto conquistado no reduto poveiro não foi suficiente para manter a equipa de José Augusto no “top ten” da classificação, já que ocupa agora o 12º lugar com 17 pontos, os mesmos que Gil Vicente e Sp. Braga B.

Pressionado a vencer para fugir aos lugares descida, o Varzim entrou dominador no jogo e criou várias situações para marcar. A primeira surgiu logo aos 4’ num remate perigoso de Jimenez, respondendo de seguida o Covilhã com uma finalização de primeira de Erivelto após cruzamento de Diarra. Perante uma formação serrana na expectativa, o conjunto poveiro teve mais quatro ocasiões até ao intervalo, duas por Nelsinho, uma por Malele e outra num livre perigoso de Jean. Nos últimos dez minutos do primeiro tempo, nas poucas vezes em que incomodou a defensiva local, os serranos tentaram o golo com remates de Diarra e Fati, mas sem consequências.

A toada da partida manteve-se na segunda parte, embora o Varzim não tenha sido tão perigoso e revelou muitas dificuldades para desmontar a bem organizada defensiva do Covilhã. O reatar até foi promissor para os locais, com um desvio de Malele a um cruzamento de Baba Seck, mas o tempo foi passando e a equipa apenas ameaçou de meia distância. Confortáveis com o empate, os visitantes ensaiaram alguns contra-ataques, e, num deles, na sequência de um cruzamento de Erivelto, Reinildo poderia ter conseguido a vitória, mas, sem oposição, falhou incrivelmente o cabeceamento na pequena área, mantendo o nulo até ao apito final.