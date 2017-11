Secção: Região

Figueira de Castelo Rodrigo

Festival das sopas e migas com balanço «muito positivo»

O município de Figueira de Castelo Rodrigo foi palco de mais uma edição do Festival de Sopas e Migas. O certame teve lugar no Pavilhão dos Desportos, no passado fim-de-semana.

De acordo com o presidente da Câmara, o evento atraiu mais de 2 mil pessoas. «As pessoas aderiram. Quer munícipes, quer pessoas que vieram de fora», adiantou Paulo Langrouva, reforçando que o festival «superou largamente as nossas expectativas» e trouxe visitantes de vários pontos do país, como Porto, Viseu e Régua. Comparativamente à primeira edição, o autarca garante que a deste ano teve um impacto «muito superior» e isso notou-se no número de expositores que participaram, que cresceu de seis para 11. «O facto de termos um aumento do número de participantes, de termos diversificado as atividades culturais associadas ao evento e de termos despertado para que houvesse uma elevação em termos de gastronomia levou ao sucesso do festival», considerou Paulo Langrouva.

Este ano, contrariamente ao que aconteceu na primeira edição, não houve distinção da “melhor sopa” e “melhor miga”. Ainda assim, a autarquia entregou diplomas de participação e agradecimento a todos os participantes. Já de olhos postos no futuro, o edil figueirense garante que para a próxima edição «estamos a pensar em alargar o número de dias, por exemplo começar na sexta-feira à noite». E reforçou: «O facto desta edição ter sido um êxito e de termos tido tanta adesão, justifica plenamente a continuidade do festival», pois «provámos que a gastronomia pode ser um elemento de atração turística», sublinha Paulo Langrouva.