Obra que vai transformar edifício histórico do Pelourinho no Centro de Inovação Cultural custará cerca de 4 milhões de euros

Requalificação do Teatro Municipal da Covilhã adjudicada

Tempo de leitura: 2 m

A Câmara da Covilhã adjudicou, por unanimidade, a requalificação do Teatro Municipal da cidade ao consórcio formado pela MRG Construction e a Ramos Catarino SA, um dos cinco concorrentes, por cerca de 4 milhões de euros. O prazo de execução é de doze meses.

A empreitada vai transformar o histórico edifício num novo Centro de Inovação Cultural e tem cofinanciamento assegurado através do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) da Covilhã. De resto, o executivo aprovou, por unanimidade, a contração de um empréstimo bancário de 736 mil euros para assegurar a componente nacional da obra. O início dos trabalhos está agora dependente do visto do Tribunal de Contas: «O meu desejo é que o visto possa chegar ainda antes do final do ano para que a obra comece o mais rapidamente possível, uma vez que se trata de um equipamento que faz falta à Covilhã», disse o presidente do município, que espera o equipamento fique pronto no final de 2018. A reabilitação do Teatro Municipal destina-se a dotar a cidade de uma moderna infraestrutura cultural. A traça exterior do edifício vai ser mantida, mas no interior a reestruturação será completa, estando prevista uma redução da lotação da sala principal para 600 lugares.

O futuro teatro vai ter mais quatro espaços de programação servidos por uma equipa de produção, um centro de exposições e zonas de trabalho para projetos ligados às indústrias criativas e culturais. Haverá ainda uma sala de aprendizagem pedagógica, gabinetes de trabalho, duas cafetarias, uma livraria e duas salas de arrumos. Para o autarca, «o novo Teatro será um espaço potenciador da massa criativa da cidade e afirmará a Covilhã como o principal centro de produção cultural no interior do país». Único eleito da oposição presente na reunião de Câmara, Adolfo Mesquita Nunes (CDS-PP) votou favoravelmente a decisão de adjudicação e a contração do empréstimo, mas chamou a atenção da maioria PS para a necessidade de um plano para a rentabilização do equipamento. «Pedi à Câmara que me fizesse chegar e que divulgue os planos que tem previstos para o Centro de Inovação Cultural porque, se não houver estratégia, a seguir à abertura a autarquia fica escrava do equipamento e vai gastar dinheiro a mantê-lo e não numa boa programação», declarou o centrista aos jornalistas no final da sessão.