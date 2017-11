Secção: Atualidade

Vítima de legionella é natural de Trancoso

Tempo de leitura: 1 m

Uma das vítimas mortais do surto de legionella no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, é natural de Trancoso.

Trata-se de Simão Santiago, de 77 anos, e terá sido contaminado quando se encontrava nas consultas externas daquela unidade hospitalar para fazer análises de rotina. Segundo informação da diretora-geral de Saúde, a vítima encontrava-se debilitada por outras doenças – uma versão já contrariada pela família, que afirma que Simão Santiago não estava doente – e faleceu na segunda-feira no Hospital dos Lusíadas, unidade privada onde estava internado por opção própria nos Cuidados Intensivos.

Advogado de profissão, Simão Santiago residia em Lisboa e partilhava escritório, nomeadamente, com Teixeira da Mota, mas vinha regularmente a Trancoso, onde esteve por ocasião dos Santos, e era sócio da empresa da família Santiago & Cia Lda.

O funeral realiza-se quarta-feira, pelas 16 horas, em Trancoso, encontrando-se o corpo em câmara ardente na capela do Mosteiro dos Jerónimos a partir desta tarde. Uma mulher de 70 anos que sofria de vários problemas de saúde é a segunda vítima do surto de legionella e faleceu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.