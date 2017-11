Secção: Atualidade

Castanha é rainha em Trancoso até domingo

Tempo de leitura: 1 m

Trancoso volta a ser palco de mais uma edição da Feira da Castanha e Paladares de Outono. O certame, que decorre no Pavilhão Multiusos, começou ontem e prolonga-se até domingo. Do programa constam workshops, jornadas técnicas, sessões de “showcooking”, conferências, passeios, animação e o tradicional magusto comunitário no domingo (17h30). Durante a feira haverá ainda concursos de doçaria de castanha e da melhor castanha de Trancoso, nas variedades Martaínha e Longal. Hoje, pelas 22 horas, José Malhoa subirá ao palco. Com o evento o município pretente «preservar, valorizar e divulgar os produtos endógenos da terra».