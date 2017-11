Secção: Atualidade

José Quelhas Gaspar encerra passagem na JS Guarda como presidente de concelhia

Decorreram ontem as eleições para os órgãos da Juventude Socialista - Concelhia da Guarda. Numa mensagem publicada na sua página pessoal do Facebook, Fábio Pinto dirigiu-se a André Pina e a todos os novos eleitos para lhes desejar «as maiores felicidades e sucessos nas novas funções, na certeza de que com a experiência, vontade e militância activa de todos poderemos ficar confiantes de que será desenvolvido um profícuo trabalho em nome dos valores e das causas que norteiam a Guarda e os Guardenses».

O jovem socialista destacou também «toda a vital e determinante dedicação de todos aqueles que cessam hoje funções e terminam um ciclo de militância na maior Juventude Partidária de Portugal». «É na pessoa do José Quelhas Gaspar, que encerra hoje a sua passagem nesta estrutura como Presidente de Concelhia, que quero a todos eles endereçar um voto de agradecimento, justo pela forma como abraçaram os maiores desafios em todos os momentos mais difíceis, na certeza de que o Partido Socialista ficará a ganhar a inteira dedicação de promissores quadros políticos jovens e preenchidos de importantes capacidades», expressou Fábio Pinto.