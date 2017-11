Secção: Atualidade

Ângela Guerra nomeada Embaixadora para a Paz de ONG internacional

Tempo de leitura: 1 m

A deputada social-democrata Ângela Guerra foi nomeada Embaixadora para a Paz pela Federação das Mulheres para a Paz Mundial Internacional (FMPMI), uma Organização Não Governamental cujo principal objetivo é «promover e desenvolver as potencialidades, experiências, perspetivas e capacidades das mulheres para a construção e o desenvolvimento de uma paz duradora».

A distinção foi atribuída ontem, na Assembleia da República, na sessão de abertura da conferência anual subordinada ao tema “O papel das mulheres líderes e das mães na integração e coesão na Europa”, organizada pela “Women’s Federation for World Peace – Europe” e pela “Global Women’s Peace Network in Europe”.

Durante o seu discurso na sessão, Ângela Guerra abordou «os grandes desafios que atualmente vivemos, numa Europa que se tem de renovar para estar à altura das gerações futuras e, nesse contexto, o papel fundamental que as mulheres têm a desempenhar». Para a social-democrata, «num mundo cada vez mais complexo, as decisões têm de ser abrangentes, criativas e proactivas e para isso as sociedades atuais precisam da diversidade de perspetivas e de garantir que temos os melhores, sejam homens ou mulheres».