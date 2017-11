Secção: Desporto

Serranos derrotaram FC Porto B por 2-1 no regresso ao Santos Pinto e já são oitavos na IIª Liga

Sp. Covilhã não perde com José Augusto

Tempo de leitura: 2 m

Covilhã controlou investidas dos dragões e foram eficazes no ataque

O Sp. Covilhã subiu à nona posição da IIª Liga após receber e vencer, no domingo, o Porto B por 2-1 em jogo da 11ª jornada.

De regresso ao Santos Pinto, os serranos surgiram mais organizados defensivamente e foram mais eficazes que os portistas, que sentiram dificuldades em progredir no terreno. Os visitantes tiveram mais posse de bola mas sem grandes consequências, enquanto os locais eram mais agressivos na pressão e foram mais perigosos, sobretudo nas transições. Aos 2’, Reinildo avisou com um remate muito por cima da baliza de Diogo Costa e volvidos oito minutos os serranos chegaram à vantagem. Numa jogada de insistência, Fatai cruzou e Índio, à boca da baliza, só teve de encostar para o fundo das redes. Aos 17’, Gilberto, num ressalto na sequência de um canto, rematou forte à entrada da área, mas Diogo Costa defendeu.

Os locais poderiam ter aumentado a vantagem pouco antes do intervalo, só que o cabeceamento de João Dias saiu junto ao poste. Na resposta, o Porto B desperdiçou uma ocasião soberana para igualar, quando Diogo Queirós não conseguiu concretizar e Bruno Costa, sozinho frente à baliza, falhou o remate. No segundo tempo os dragões assumiram o controlo da partida, subiram as linhas e não demoraram a empatar por Fede Varela aos 54’. À entrada da área, o avançado rematou forte, sem oposição. Contudo, o técnico José Augusto mexeu na equipa e os serranos reagiram. Aos 70’, Índio, de livre, obrigou a defesa apertada de Diogo Costa mas acabou por bisar aos 75’, assistido por Reinildo, e estabeleceu o resultado final.

O Covilhã não perde para o campeonato desde que José Augusto assumiu o comando técnico e conseguiu uma vitória moralizadora antes da visita ao reduto do líder Académico de Viseu, ontem após o fecho desta edição.