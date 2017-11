Secção: Cultura

Entre hoje e 11 de novembro o Teatro das Beiras volta a promover o Festival de Teatro da Covilhã.

Para a edição deste ano estão agendados 12 espectáculos de teatro e um de música, com a participação de uma companhia espanhola. O pano sobe esta noite com a companhia Peripécia Teatro, que apresenta “13”, às 21h30, no auditório do grupo organizador. Amanhã, à mesma hora, estará em cena a peça “Memórias partilhadas”, do Teatro do Montemuro, e no sábado (4) será a vez da Companhia de Teatro de Braga apresentar “As Criadas”. Já na segunda-feira sobe ao palco “BemMarMeQuer”, do Teatro Art’Imagem, às 11 horas e 14h30. Para terça-feira (7) está agendado, nos mesmos horários, o espectáculo “Pedro e o Lobo”, da Jangada Teatro, duas propostas para os alunos das escolas do concelho. No dia 8 será apresentado “Um dia serei grande”, de Baal 17, enquanto a representação da dramaturgia de teatro infantil “Borbolino”, pelo D’Orfeu, está a agendada para 9 de novembro às 11 horas e 14h30.

Segue-se “Un encuentro con Miguel Hernandez”, do grupo espanhol Teatro Guirigai (dia 10). O festival termina com dois espetáculos, com o Teatro das Beiras a apresentar a peça “A Ilha dos Escravos” pelas 21h30 e hora e meia depois haverá jazz pelo João Espadinha Quinteto no auditório da companhia covilhanense. «Todos os espetáculos foram estreados em 2017 e, mesmo com todas as contingências, tentámos fazer um programa equilibrado, com companhias de diversos pontos do país», disse Fernando Sena, diretor do Teatro das Beiras. O festival tem um orçamento de 30 mil euros, suportados pela Direção-Geral das Artes (25 mil euros) e Câmara da Covilhã (5 mil).