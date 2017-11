Secção: Região

Sabugal

Ponte românica de Vilar Maior em vias de classificação

Tempo de leitura: 2 m

A ponte românica de Vilar Maior (Sabugal) está em vias de classificação como monumento de interesse público (MIP). O anúncio da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) foi publicado em “Diário da República” na passada quarta-feira, estando a proposta em consulta pública (30 dias).

Com 45 metros de comprimento e 4,4 metros de largura, a ponte foi construída sobre o rio Cesarão em alvenaria de cantaria de granito. É suportada por três arcos de volta perfeita com aduelas bem aparelhadas. «O tabuleiro é rampeado, encontrando-se o seu vértice junto à vertical do arranque do segundo arco do qual se encontra assim desfasado, permitindo, com poupança no material de construção, vencer margens com níveis desiguais», refere a DGPC no seu site da Internet. A ponte delimitada por guardas baixas em cantaria e está pavimentada com calçada em granito. As suas características apontam para que se trate de um imóvel medieval, «ou reconstruído, sequencialmente, nos séculos XIII e XIV, podendo ter por base uma construção anterior», lê-se ainda. No século XVI surge representada na obra de Duarte d’Armas.

A proposta de classificação fundamenta-se num parecer da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, de 7 de junho de 2017. Os interessados em conhecer o processo e os limites da zona especial de proteção (ZEP) poderão consultá-lo nos sites da Direção Regional de Cultura do Centro (www.culturacentro.pt), Direção-Geral do Património Cultural (www.patrimoniocultural.gov.pt) ou Câmara do Sabugal (www.cm-sabugal.pt).