Secção: Política

Além do presidente, haverá quatro vereadores a tempo inteiro no executivo

Pelouros entregues na Câmara da Covilhã

Presidente Vítor Pereira fica responsável por 19 áreas

A distribuição de pelouros na Câmara da Covilhã foi conhecida na primeira reunião do executivo, realizada na quinta-feira. Além de Vítor Pereira, os quatro eleitos do PS assumem funções a tempo inteiro porque a autarquia necessita «mais mão-de-obra, e é mão-de-obra qualificada», justificou o edil, para quem assim estarão reunidas «as condições para trabalharmos em conjunto, em equipa, e sempre norteados pelos compromissos».

O presidente fica responsável por 19 áreas (Freguesias, Cooperação Externa, Questões Jurídicas e Contencioso, Planeamento Estratégico, Administração Geral e Finanças, Gestão Orçamental, Acesso aos Documentos Administrativos, Serviço de Apoio aos Órgãos, Economia e Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, Turismo, Transportes e Mobilidade, Comunicação e Relações Públicas, Autoridade Veterinária, Infraestruturas, Obras e Projetos, Património, Segurança e Proteção Civil e Fiscalização Municipal). A José Serra dos Reis caberá o Ordenamento do Território, Trânsito, Ambiente, Desenvolvimento Rural, Gabinete Técnico Florestal e áreas protegidas, Urbanismo e, conjuntamente, com o presidente, a Fiscalização Municipal. Regina Gouveia assume as pastas da Saúde, Cultura, Educação e Escolas, Parque Habitacional Social, Apoio à Juventude, Ação Social, Gestão dos Museus e, com o presidente, Comunicação e Relações Públicas.

Por sua vez, José Miguel Oliveira fica com o Aprovisionamento e Controlo de Compras, Associativismo, Desporto, Feiras e Eventos e, conjuntamente com o presidente, as Freguesias, Administração Geral e Finanças, Gestão Orçamental e Turismo. Finalmente, Jorge Gomes está encarregue dos Recursos Humanos, Gestão Informática e Telecomunicações, Gestão dos Projetos de Desmaterialização Administrativa, Mercados e Cemitérios, Parque Automóvel e Oficinas, Defesa do Consumidor e, conjuntamente com o presidente, Economia e Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia e Segurança e Proteção Civil. Nesta primeira reunião do executivo foi ainda anunciado que Hélio Fazendeiro será o chefe de gabinete de Vítor Pereira e que Paulo Ranito fica como adjunto do presidente, enquanto Rui Moreira foi nomeado coordenador do gabinete de apoio ao presidente.

Incêndios causaram prejuízos superiores a 4 milhões de euros

Concluídos todos os levantamentos, os prejuízos causados pelos incêndios deste ano superam os 4,3 milhões de euros, anunciou Vítor Pereira.

Sem danos registados em edifícios de primeira habitação, os maiores estragos verificaram-se em áreas públicas, como vias, sinalização, caminhos rurais, limpeza e desobstrução de ribeiras. As freguesias mais afetadas foram Cortes do Meio, Unhais da Serra, Erada, Paúl, União de freguesias do Barco e Coutada e União de Freguesias Covilhã e Canhoso. O relatório elaborado pela autarquia foi já entregue à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro.