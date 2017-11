Secção: Em Foco

Projeto de produção de cabos para veículos elétricos e para a condução autónoma, que criaria 40 novos postos de trabalho, vai ser desenvolvido noutra fábrica do grupo

Burocracia chumba investimento de 8 milhões na Coficab da Guarda

«A Guarda perdeu esta oportunidade estratégica» por falta de «aprovação expedita» da ampliação das instalações em Vale de Estrela, diz João Cardoso

Ponto final no investimento de 8 milhões de euros que a Coficab pretendia fazer na unidade de Vale de Estrela (Guarda) e resultaria na criação de 40 novos postos de trabalho. O novo projeto de produção de cabos para veículos elétricos e para a condução autónoma vai ser desenvolvido noutra fábrica do grupo de cablagens por falta de «aprovação expedita» do alargamento das instalações, confirmou a O INTERIOR o diretor-geral da Coficab Portugal.

«Infelizmente não foi possível obter uma aprovação expedita do projeto, o único cenário que nos permitiria estar prontos para iniciar a produção em abril. A alternativa que nos apresentaram para viabilizar o investimento era fazer com que fosse classificado como Projeto de Interesse Público, que tem um período processual entre dois a quatro meses, o que não se coaduna com os timmings dos construtores automóveis», disse João Cardoso. Esta expansão foi inviabilizada pela burocracia inerente à aprovação deste tipo de projetos. Em setembro, a Divisão Sub-Regional da Guarda da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) deu parecer negativo à ampliação da fábrica de Vale de Estrela. O empreendimento obteve a declaração de interesse municipal por parte da autarquia, decisão ratificada por unanimidade pela Assembleia Municipal, e consistia em ocupar o terreno onde está atualmente o parque de estacionamento, que seria transferido para outra área próxima da empresa.

Em outubro, a Coficab fez uma derradeira tentativa para viabilizar o investimento na Guarda ao apresentar novo pedido de apreciação do projeto junto da Divisão Sub-Regional da Guarda. Desta vez juntou os pareceres positivos do Ministério do Ambiente e do Ministério da Agricultura, bem como a declaração de interesse municipal. Mas estes novos argumentos também não foram suficientes para a CCDRC aprovar de forma célere o empreendimento. «A Guarda perdeu esta oportunidade estratégica», lamenta João Cardoso, lembrando que a empresa tinha «compromissos assumidos» com a Jaguar, a Mercedes ou o Grupo PSA. Falhado este investimento, o também responsável de operações da Coficab revela que o grupo está a preparar o lançamento de outro projeto ligado à conectividade e à condução autónoma. «Vamos ver se desta vez se consegue “agarrar” o investimento para a Guarda, numa área em que existe uma vontade e competição enormes entre todas as nossas fábricas para ganharem esta oportunidade», refere o responsável.

Segundo João Cardoso, trata-se de um projeto maior, que criará «uma quantidade apreciável de postos de trabalho no local onde for realizado». No início de outubro, a Coficab tinha sido nomeada fornecedor a nível mundial dos cabos “High Voltage” para a maior plataforma de carros elétricos do grupo VW (Volskwagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche e Ducati).