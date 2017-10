Secção: Atualidade

PSD está «no centro», sublinha Rui Rio

Rui Rio disse hoje, na Guarda, que quer ser líder do PSD para «ser líder de Portugal».

Num encontro com militantes no pavilhão do NERGA, o candidato à presidência do partido apresentou um autêntico programa de governo ao estabelecer cinco «grandes estrangulamentos» que o país precisa de resolver para se desenvolver.

Um deles é fazer «renascer o PSD» porque «nada disse pode ser feito se não tivermos um PSD forte», afirmou o antigo presidente da Câmara do Porto. Rui Rio afirmou ainda que não somos um partido de esquerda e também não somos um partido de direita. Estamos no centro», sublinhou o candidato. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.

A iniciativa contou com a presença de quase duas centenas de militantes, autarcas, dirigentes e apoiantes.