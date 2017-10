Secção: Atualidade

E-Inovação – I Fórum de empreendedorismo e inovação na Guarda

Tempo de leitura: 1 m

Está a decorrer no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda (TMG) o E-Inovação – I Fórum de empreendedorismo e inovação. Com o objetivo de tornar o empreendedorismo inovador numa corrente de conhecimento ao serviço do empresário, o E-Inovação visa «demonstrar que o trabalho em rede é um importante motor de desenvolvimento da economia», lê-se em nota.

No fórum esteve presente Tim Vieira, que partilhou a sua experiência enquanto empresário, empreendedor e impulsionador de novas empresas. Marcaram também presença Nuno Morgado, presidente da AAPI; Filipe Antunes, coordenador do grupo de investigação COLLING da Universidade de Coimbra; Pedro Morato, consultor empresarial e especialista em sistemas de incentivos; António José Alçada, Engenheiro Civil; Norma Rodrigues, diretora geral da AIP-CCI, e ainda alguns empresários da região da Guarda.

Este fórum é dirigido a todos os que se interessam pelo tema, em especial empresários, estudantes, consultores de empresas e organismos associativos. Esta iniciativa é desenvolvida pelo Quiosque do Empresário e seus parceiros.