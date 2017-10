Secção: Última

Covilhã

Jardim das Artes inaugurado

Tempo de leitura: 1 m

Já foi inaugurado o novo espaço de lazer na Covilhã. O Jardim das Artes fica localizado numa zona onde residem cerca de três mil pessoas, junto à Rua do Centro das Artes – uma perpendicular à Avenida da ANIL.

Com seis entradas e um percurso pedonal de 840 metros, a autarquia quer ali criar uma zona verde, como «um pulmão da cidade» e para isso foram plantadas naquele jardim 450 árvores. No total, o espaço tem uma área de cerca de 18 mil metros quadrados, distribuídos por três plataformas separadas por taludes, unidas por três peças de metal em espiral. O Jardim das Artes goza ainda de um parque infantil, um “skate park”, um espelho de água e uma área com 400 lugares sentados para atividades culturais. «Será um espaço de lazer e convívio para toda a população», sublinha Vítor Pereira.

Nas estações do Outono e Inverno o jardim encerra às 21 horas e no Verão ficará até mais tarde de portas abertas. O projeto foi orçamentado em um milhão de euros, sendo cofinanciado em 60 por cento pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).