Secção: Opinião

Bilhete Postal

15 de outubro antecipa a década

Tempo de leitura: 2 m

Calor intenso, humidade nenhuma, climatização caríssima, pobreza para ter condições melhores em casa, falta de salário para cumprir com a EDP, ausência de limpeza de terrenos, valor do metro quadrado de floresta no padrão ridículo, venda demasiado barata torna indecente a decisão, desordenamento da floresta e da posse desta, incapacidade em construir loteamentos sustentáveis, incúria e negligência, nenhuma vigilância, sem investimento hoje para melhorar depois – prevenção. Sem gerar valor não há mais dedicação e fortalecimento da floresta para o futuro. Há muita força bruta nos bombeiros, como há paixão, como há coragem, muito despiste de automóveis que seria evitável, muita falta de ciência e muita emoção presente. Dedicação, empenhamento carecem de apoio do saber e da experiência. Mini poderes, ambição de lugares. Tudo isto junto coloca o 15 de outubro num lugar enorme, num dia de inferno terreno, com gritos, perda de haveres, felizmente com menos mortalidade que em junho. 380 ignições em combustível pronto a explodir tem de estar associado a incúria, calor, estupidez e, claro, alguns parvos que atearam fogueiras. Mas não veem os telemóveis junto da gasolina? Os fumadores a atirarem “piriscas” da janela? A falta de educação e de estratégia estão a construir o seu trajeto e o preço será colossal.

Importante é perceber que o clima mudou e este fenómeno é novo. Importante é ouvir o povo que diz que não tinha água. Muito significativo é perceber que os países do Sul vão produzir muito menos vinho já este ano. O fogo antecipou a seca e a seca a falta de culturas. Temos de aprender com os israelitas a fazer searas e pomares no deserto.

Por: Diogo Cabrita