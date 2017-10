Secção: Desporto

Comandados de José Augusto alcançaram a terceira vitória da época, a segunda consecutiva

Sp. Covilhã vence em Braga e sobe na classificação

Diarra marcou golo da vitória aos 50’ aproveitando um mau alívio da defesa bracarense

O Sp. Covilhã averbou no sábado a terceira vitória da época na IIª Liga ao vencer em Braga a equipa B dos arsenalistas por 1-0. Com este resultado, os serranos ocupam agora o 14º lugar da geral com 12 pontos.

A partida da 10ª jornada foi equilibrada, mas mal jogada e com raras situações de perigo. A tal ponto que no primeiro tempo não houve lances de realce, com exceção de uma grande penalidade falhada pelo bracarense Luther Singh aos 32’, perante boa defesa de Igor Rodrigues. Com uma exibição atávica dos locais, que desceram de produção na segunda parte, os covilhanenses não precisaram de ser muito melhores neste período para vencer o encontro. Os visitantes adiantaram-se no marcador aos 50’. O lance que definiu o jogo foi protagonizado por Diarra, que aproveitou bem um erro da defesa arsenalista na sequência de um canto na esquerda. Já bem dentro da área, o médio visitante rematou após um mau alívio de Inácio e fez o único golo.

A equipa da casa sentiu a desvantagem e desorganizou-se, condição que os serranos não souberam explorar melhor. No entanto, o Braga B podia ter empatado aos 84’, mas o livre de Didi bateu na barra. No sábado, o Covilhã recebe o Porto B, em jogo retransmitido pela Sport TV (11h15).