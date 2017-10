Secção: Cultura

“Coros do Anoitecer” vence Cine Eco

Documentário aborda as experiências do compositor eco acústico David Monarch nas florestas tropicais

O filme “Coros do Anoitecer”, de Nika Saravanja e Alessandro D’Emilia (Itália), foi o grande vencedor do 23º Cine Eco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que terminou sábado, em Seia.

Segundo a organização, a cargo do município, o documentário aborda «as experiências do compositor eco acústico David Monarch na sua busca para registar uma paisagem sonora pura e contínua em 3D, no mundo distante e esquecido das florestas tropicais». As diferentes secções do festival, cuja temática foi “Tudo pode mudar: Oceanos, Clima e Economia”, contaram este com cem filmes em competição oriundos de mais de 25 países. O Grande Prémio Lusofonia/Camacho Costa foi para a obra “Baía Urbana”, de Ricardo Gomes (Brasil), enquanto o documentário norte-americano “Como deixar o mundo seguir em frente e amar todas as coisas que o clima não pode mudar?”, de Josh Fox, venceu o Prémio Antropologia Ambiental e o Grande Prémio da Juventude. Por sua vez, “Perseguindo Corais”, de Jeff Orlowski (EUA), ganhou o Prémio Educação Ambiental.

O CineEco atribuiu este ano o Prémio Internacional de Curtas-Metragens ao filme “Sob o véu da vida oceânica”, de Quico Meirelles (Brasil); e o Prémio Internacional a “Fim da Neve”, de Morgan Heim (EUA). O galardão reservados aos Documentários e Reportagens para Televisão foi para “Monopólio dos Oceanos”, de Alexander Lahl, Max Mönch (Alemanha), e o Prémio Panorama Regional foi atribuído a “Criados na Serra”, de Maria Inês Santos Mesquita. A ex-aluna da Universidade da Beira Interior obteve ainda uma menção honrosa pelo Júri da Juventude. A edição deste ano do Cine Eco ficou marcada pelos incêndios que assolaram o concelho de Seia em meados deste mês. O festival teve que ser interrompido no dia 15 e posteriormente a programação paralela foi suspensa. Trata-se do único festival de cinema realizado em Portugal dedicado à temática ambiental e decorre de forma ininterrupta desde 1995.