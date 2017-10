Secção: Região

Périplo do Presidente da República pelas zonas mais afetadas pelos fogos incluiu o concelho serrano na passada sexta-feira

Marcelo Rebelo de Sousa apelou à população de Seia que olhe para o futuro

Tempo de leitura: 4 m

«Nota-se uma capacidade de resistência durante aqueles dias e noites, mas agora também de reconstrução», disse Marcelo Rebelo de Sousa

Após o inferno de fogo que assolou a região, o Presidente da República visitou os concelhos mais afetados pelas chamas. Em Seia, Marcelo Rebelo de Sousa disse que a palavra de ordem é olhar para o futuro: «Nota-se uma capacidade de resistência durante aqueles dias e noites, mas agora também de reconstrução. As pessoas já estão viradas para o futuro», afirmou o chefe de Estado, sublinhando que importa «olhar para o futuro» e «arrancar para o futuro aquilo que não começou já a arrancar».

Após ouvir um homem que “salvou” 200 pessoas, um empresário que perdeu o seu investimento e idosas de uma aldeia votada à “miséria”, a visita do Presidente da República terminou em Cide, onde morreu um casal. Por agora, o concelho está a tentar reerguer-se das cinzas. Os interessados em entregar donativos destinados aos animais, como feno e rações, podem fazê-lo no estaleiro municipal 2, nas antigas instalações da empresa MRG - Manuel Rodrigues Gouveia. O posto de entrega e recolha mantém-se aberto durante a semana, das 9 às 17 horas. A Câmara auxilia também na recolha e abate de viaturas ardidas, sendo que os munícipes que necessitem deste apoio devem contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil de Seia (238 312 112 ou prociv@cm-seia.pt).

A onda de solidariedade é geral e a Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia (APMVEAC) abriu uma conta solidária para aquisição de feno e outros alimentos para animais de produção, tendo entregue em Seia uma primeira ajuda de 14 toneladas de feno. Apesar da Câmara já ter apelado ao fim da doação de vestuário porque o existente «é suficiente», o município continua a aceitar outros bens não alimentares. Os locais de recolha destes bens funcionam no Espaço Elo Comum (Avenida 1º de Maio), onde se rececionam produtos de higiene, atoalhados, lençóis, cobertores, pequenos eletrodomésticos, loiças, talheres e demais utensílios de cozinha, e no Estádio Municipal, onde podem ser entregar artigos de mobiliário, eletrodomésticos e colchões. Em comunicado, a autarquia refere que «assume o previsível acréscimo dos consumos de água da rede pública, usada no combate ao fogo e nas operações de limpeza que ainda decorrem».

O humorista Ricardo Araújo Pereira também vai ajudar ao doar o valor da bilheteira do espetáculo “Uma conversa sobre assuntos” às vítimas das chamas no concelho de Seia. O espetáculo solidário está agendado para amanhã à noite na Casa Municipal da Cultura.

Gouveia

A autarquia gouveense apoiou 60 produtores agropecuários do concelho na alimentação de cinco mil animais e também distribuiu bens de primeira necessidade a agregados familiares. O município refere que, em termos de vestuário, «as necessidades vão estando asseguradas». Quanto aos bens (produtos alimentares, mobiliário, eletrodomésticos e utensílios para o lar) podem ser entregues no edifício da antiga Fábrica Bellino & Bellino, após contacto prévio (238 490 210). Já as rações e fenos devem ser entregues no Pavilhão do Município, situado na zona Industrial de Gouveia. A autarquia possui também duas contas bancárias para receber doações monetárias: PT50 0036 0141 99100022583 05 (Montepio Geral) e PT50 0035 0354 00030190530 80 (Caixa Geral de Depósitos). Quem colaborar com a iniciativa deve enviar comprovativo da transferência para contab@cm-gouveia.pt, acompanhado do nome, morada e número de identificação fiscal, para envio de recibo. Também a Asociación Salvando Ángeles Sin Alas, de Madrid, se associou à causa e entregou donativos para animais domésticos e selvagens - cerca de 13 toneladas de palha, medicamentos para animais, rações e cobertores, entre outros. Todos os interessados que sejam proprietários de resíduos provenientes de viaturas automóveis e máquinas ou outros equipamentos queimados, que pretendam o apoio da autarquia no encaminhamento dos mesmos para um operador de gestão de resíduos, devem entrar em contacto com o município. A autarquia assume também a gestão dos resíduos metálicos e chapas de cobertura resultantes da queima de habitações, armazéns/pavilhões, vacarias, bem como os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos existentes no interior das habitações atingidas. A receção dos materiais será feita no estaleiro Municipal, das 8 horas às 13h30, devendo para os devidos efeitos serem contactados previamente os respetivos serviços.