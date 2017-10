Secção: Região

Terceira edição da feira “Beira Interior – Vinhos e Sabores” realiza-se em novembro e pela primeira vez decorre no Centro Logístico

Pinhel volta a ser capital dos vinhos e sabores

“Beira Interior – Vinhos e Sabores” vai ser palco da gala de entrega dos prémios do concurso Vinhos Vinduero-Vindouro 2017

Entre 17 e 19 de novembro todos os caminhos vão dar a Pinhel, pelo menos para os apreciadores dos néctares da região. A terceira edição do “Beira Interior - Vinhos e Sabores” está de regresso à “cidade Falcão”, mas este ano muda-se do Pavilhão Multiusos para o Centro Logístico.

A nova localização é um sinal de que a feira está a crescer. «É um espaço com o dobro do tamanho, que permite outra organização e com uma zona de estacionamento muito maior», destacou Rui Ventura, presidente da Câmara de Pinhel, na sessão de apresentação do certame, que decorreu na Quinta dos Termos, no Carvalhal Formoso (Belmonte). Não foi uma escolha ao acaso, pois a Quinta dos Termos é uma das maiores produtoras de vinho da Beira Interior e, para Rui Ventura, há uma coisa que é clara: «Esta feira não deve ser só de Pinhel, mas uma marca da Beira Interior», sublinhou.

Crescer para lá da região e «trespassar a fronteira» é um dos objetivos e este ano há uma novidade que promete atrair visitantes espanhóis. No dia 18 a feira será palco da entrega de prémios do Concurso Internacional de Vinhos Vinduero-Vindouro 2017, que envolve cerca de 200 produtores de vinhos de Portugal e Espanha. «É um acontecimento que permitirá promover-nos mutuamente», disse o autarca. «Qualidade e bons vinhos» são uma certeza de Rui Ventura e é por isso que quer levar a «imagem dos vinhos mais além», mas não só. O certame quer também divulgar os sabores e o património. No total haverá cerca de 50 expositores a promover o que de melhor se pode saborear na região, mas a organização acredita que a curto prazo vai ser possível chegar aos 100 expositores.

O “glamour” que tem pautado as anteriores edições da única feira dedicada em exclusivo aos vinhos da Beira Interior também não está esquecido em 2017 e como «fazer a diferença» é outra das pretensões, estão também garantidas «muitas novidades», mas para já o edil prefere não levantar o véu. Ao longo dos três dias da feira estão previstas várias atividades: degustações e provas comentadas, workshops e sessões de “showcooking”, animação musical, entre outras. Este ano o seminário, que decorre no sábado de manhã, será dedicado ao tema “Beira Interior: da Vinha... Ao Copo”.

Para o presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, co-organizador do evento e um dos maiores produtores de vinho da Beira Interior, este é «sem dúvida um dos eventos mais importantes do calendário» da região. João Carvalho acredita que existe na Beira Interior «uma panóplia de coisas que nos podem de facto engrandecer», mas para isso é preciso promovê-las. Quanto aos néctares da região, o produtor não tem dúvidas que «têm uma identidade e é isso que queremos que chegue ao consumidor».

Gala dos Prémios VinDuero-VinDouro em Pinhel

Presente na apresentação da “Beira Interior – Vinhos e Sabores”, o presidente da associação VinDuero-VinDouro afirmou que o concurso promovido anualmente é «o maior de vinhos de Espanha e Portugal e valoriza os melhores néctares dos dois países». Segundo José Luis Pascual, o evento já vai 13ª edição e contou com a participação de 500 vinhos, de várias regiões vinícolas da Península Ibérica. Das 75 medalhas de ouro atribuídas 20 ficam na Beira Interior. Na sua opinião, «se algo se passa no mundo dos vinhos a 18 de novembro será na Beira Interior e em Pinhel». Após a gala dos Prémios VinDuero-VinDouro, os visitantes terão a possibilidade de provar e estar em contacto direto com os produtores dos vinhos premiados, cerca de duas centenas.