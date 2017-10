Secção: Política

Com tudo em aberto quanto a possíveis entendimentos no executivo, autarca reeleito na Mêda espera «bom senso de todos os vereadores»

Anselmo Sousa disponível para «ouvir oposição»

Zona industrial, agricultura e turismo serão as prioridades para este mandato

Reeleito com uma maioria relativa pelo PS, Anselmo Sousa tomou posse, no domingo, como presidente da Câmara da Mêda. Os resultados do passado dia 1 de outubro ditaram um executivo bastante dividido, dois vereadores do PS, dois do CDS e um do PSD, pelo que, tal como aconteceu há quatros, será necessário um entendimento com a oposição.

A ideia de um acordo com o vereador do PSD não está para já decidida, mas também não é posta de parte. «Talvez possa vir a acontecer», afirmou o presidente reeleito. Por enquanto em minoria no executivo, Anselmo Sousa espera «o bom senso de todos os vereadores» e acredita que «querem aquilo que é melhor para o nosso concelho». Quanto aos temas que possam gerar maior controvérsia, como o orçamento, «conto com todos para que ponham os interesses dos medenses em primeiro lugar», afirmou o autarca. Anselmo Sousa disse estar disponível para «ouvir todos os vereadores da oposição, as suas propostas e, se for possível, vamos também incluí-las no orçamento». Por agora o foco está nos projetos a desenvolver neste mandato, sendo a ampliação da zona industrial uma das prioridades. «Já houve empresas que manifestaram interesse, mas neste momento não temos espaço. A ampliação será sempre uma mais-valia», disse o edil medense.

«Dinamizar e promover a agricultura» será outra das preocupações para este mandato e para isso a equipa de Anselmo Sousa vai procurar «apoiar as empresas familiares». Na mira estará também a promoção do turismo e do património, «que podem trazer muita gente ao concelho», afirmou. No entanto, todas estas apostas serão feitas com uma preocupação de «rigor de gestão e sustentabilidade, não assente no risco», asseverou o presidente durante o seu discurso de posse, garantindo ainda que «tudo faremos para honrar a confiança em nós depositada». O autarca deseja que a sua governação se paute por um «ambiente de diálogo e democracia permanente». A acompanhar Anselmo Sousa no executivo estará Paulo Esteves, também eleito pelo PS, enquanto o CDS elegeu César Figueiredo e Aurélio Saldanha. O quinto vereador é Aires Amaral (PSD).

Quanto à Assembleia Municipal, com uma renovação de mais de 50 por cento dos eleitos, terá como presidente da mesa João Jorge Lourenço.