Secção: Política

PSD está de regresso à Câmara de Celorico da Beira após 24 anos mas não vai ter mandato fácil com maioria relativa no executivo

Carlos Ascensão com vida difícil em Celorico da Beira

«Saberei ouvir, mas também saberei decidir sem dilação», disse o novo presidente da autarquia

O novo presidente da Câmara de Celorico da Beira vai ter que fazer acordos com a oposição para governar, mas Carlos Ascensão acredita que conseguirá ultrapassar esse obstáculo com diálogo.

«Saberei ouvir, mas também saberei decidir sem dilação», avisou o autarca no seu discurso de tomada de posse realizada na segunda-feira. O PSD está de regresso ao poder em Celorico da Beira após 24 anos mas a tarefa não se avizinha fácil. É que o social-democrata tem tantos vereadores (2) como os socialistas, liderados por José Albano Marques, enquanto o ex-presidente da Câmara Júlio Santos, que liderou um movimento independente, está de regresso ao executivo celoricense e promete ser o fiel da balança numa autarquia sem maioria clara. «A maioria absoluta não era, à partida, um pressuposto necessário» para governar a Câmara, afirmou Carlos Ascensão, que anunciou que procurará «dia-a-dia os consensos necessários» para tal. Vinte dias após ser eleito, o autarca assumiu que lhe cabe «cumprir, nunca desiludir» o «grande movimento de mudança e de esperança» que o elegeu. «Vamos trabalhar para construir um município mais equitativo, mais tolerante e mais justo e iniciar um ciclo de evolução económica, cívica e social», declarou o novo presidente.

Carlos Ascensão acrescentou que vai «manter o que está bem e melhorar o que for necessário» em benefício da qualidade de vida dos celoricenses, gerindo «com transparência e rigor de contas». Na sua opinião, o novo executivo tem «o dever de ser melhor e mais eficiente na gestão do concelho» que os antecessores, sublinhando que as contas rigorosas são «o pressuposto a partir do qual se desenvolve o concelho». Em declarações aos jornalistas, José Albano Marques garantiu que o PS está no executivo «para ajudar e contribuir» para o desenvolvimento do concelho. Por sua vez, Júlio Santos não prestou declarações aos jornalistas.

O executivo liderado por Carlos Ascensão, eleito presidente com 40,7 por cento e 2.198 votos, é composto pelos vereadores António Silva (PSD), José Albano Marques e Bruno Almeida (PS) – os socialistas obtiveram 36,31 por cento e 1.961 votos –, e Júlio Santos (independente). Já a Assembleia Municipal é presidida pela social-democrata Denise Fragona, que liderou a lista apresentada pela sua bancada.