Autarca reeleito quer que Belmonte «seja um exemplo para a região» e pretende travar a desertificação

Dias Rocha promete ação social como «prioridade»

Novo executivo de Belmonte já tomou posse

Nada se alterou em Belmonte relativamente ao último mandato. Os presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal continuam em funções e tomaram posse na passada segunda-feira.

Eleito pela quarta vez como autarca, António Dias Rocha agradeceu «a oportunidade de poder continuar a servir o concelho» e considerou que a recondução da totalidade dos candidatos do PS é «um sinal claro de que o rumo político traçado não defraudou a expectativa da população». Para os próximos quatro anos o «rumo» será o mesmo, sendo que «na primeira linha das prioridades estará a ação social». E se no último mandato «a preocupação com as pessoas não nos impediu de mostrar obra», o presidente acredita que nos próximos quatro anos, com o apoio do quadro comunitário 20/20, vai ser possível «avançar com o Centro Escolar de Caria, que será uma realidade em breve», bem como a praça no espaço do antigo campo de futebol. Estas foram duas das várias obras elencadas pelo autarca no seu discurso de tomada de posse e que acredita que contribuem para que «as pessoas sintam que é bom viver no concelho».

Tornar Belmonte «atrativo para quem cá vive e para quem queira regressar ou vir viver para aqui» é um dos seus objetivos e, para tal, considera necessário fortalecer a economia local e atrair novos investidores. Um dos caminhos poderá ser a aposta no turismo, que apelidou da «indústria do novo século». Também aqui o emprego é fundamental para que os belmontenses não abandonem a sua terra e Dias Rocha acredita que a vila será «um exemplo para a região do interior, travando a desertificação do concelho», e prometeu para breve «boas novas» com a instalação de novas empresas. «Mas outras virão também», adiantou, sem dar pormenores.

Com menos vereador, perdido para o PSD, o PS elegeu, além de António Dias Rocha, António Rodrigues, que assumirá a vice-presidência, e Sofia Proença Fernandes. De regresso ao executivo, mas na oposição, está Amândio Melo, e Luís António, eleitos pela coligação PSD/MPT. Aos jornalistas, António Dias Rocha afirmou que não tencionar entregar pelouros à oposição, mas essa será uma questão que «vamos analisar». Por sua vez, Amândio Melo assumiu «disponibilidade para trabalhar pelos interesses do município». Na presidência da Assembleia Municipal mantém-se Paulo Borralhinho.