Secção: Em Foco

Presidente da Câmara da Guarda reeleito disse assumir o cargo «com a mesma honra, mais conhecimento e com força redrobrada pelo apoio» que recebeu nas eleições

Álvaro Amaro anuncia Centro de Tecnologia e Inovação no centro histórico

«Queremos uma cidade e um concelho cada vez mais orgulhoso de si próprio», afirmou Álvaro Amaro

Os destinos da Guarda foram novamente confiados a Álvaro Amaro, que foi empossado na presidência da Câmara Municipal na passada quinta-feira. Reeleito com 61,20 por cento dos sufrágios – mais quatro pontos percentuais que o socialista Abílio Curto em 1982 – e 14.476 votos, o social-democrata vai governar a autarquia com maioria absoluta tendo a seu lado como vereadores Carlos Chaves Monteiro, Lucília Monteiro, Sérgio Costa e Victor Amaral.

O PS, que se ficou pelos 23,35 por cento dos votos (o pior resultado de sempre dos socialistas) e perdeu 1.700 sufrágios comparativamente a 2013, elegeu dois vereadores: Eduardo Brito e Pedro Fonseca. No discurso de tomada de posse, Álvaro Amaro começou por deixar uma palavra aos eleitos, dizendo que «depois de assumirmos as nossas funções não temos que ser apenas poder e oposição». E apelou: «Colocando o cidadão no centro das nossas preocupações é possível fazer uma síntese das convergências de pontos de vista em nome do interesse da nossa comunidade e orientar as nossas energias para a sua concretização». O autarca aproveitou a cerimónia para anunciar que o projeto dos Passadiços do Mondego já tem parecer positivo de «todas as entidades» necessárias e que neste mandato criará na Guarda um Centro de Tecnologia e Inovação, que terá o nome do cientista Fernando Carvalho Rodrigues e cuja sede ficará «algures no centro histórico». Segundo Álvaro Amaro, no futuro Centro de Tecnologia e Inovação vai produzir-se «formação com investigação, mas tudo isso com ligação ao mercado de trabalho».

Para os próximos quatro anos, o presidente adiantou ainda que a Guarda conhecerá «políticas de apoio à economia e ao emprego, políticas de requalificação urbana e ambiental, políticas de apoio às instituições sociais e associações». Também no domínio da organização interna da Câmara estão a chegar mudanças, com destaque para «uma nova estrutura orgânica que contemplará um gabinete ainda mais preparado para a captação de investimento e apoio aos empreendedores», revelou o edil, sublinhando que a Guarda está hoje “na linha da frente” na absorção de fundos comunitários. Álvaro Amaro compromete-se ainda a criar um Departamento de Administração Geral e a internalizar os Serviços Municipalizados. «Fizemos isso com as empresas municipais e obtivemos ganhos de causa económica, mantendo os trabalhadores. Faremos o mesmo com os SMAS», garantiu, afirmando que vai terminar «com o trabalho precário na Câmara, em particular na área da Educação».

«Nem sempre temos que estar em desacordo»

Quanto a ambições, Álvaro Amaro pretende ver a Guarda «orgulhosa dos cinco efes, do seu ar e das suas gentes», mas também a quer «a atrair jovens e a poder fixá-los». Além disso, o presidente reeleito quer a cidade mais alta a fazer «jus à sua rica História e à sua Cultura e, por isso, daremos corpo ao novo Museu da Cidade». Álvaro Amaro disse contar também que a cidade tenha nos próximos quatro anos «mais embaixadores a captar investimento e investidores a dinamizar o emprego». «Em suma, queremos uma cidade e um concelho cada vez mais orgulhoso de si próprio e com a autoestima das suas gentes cada vez mais em alta», rematou. No final da sessão, em declarações aos jornalistas, Álvaro Amaro garantiu que «ninguém me vai privar de olhar em frente» e que fará «tudo para reforçar a cultura democrática», pois «na democracia autárquica nem sempre temos que estar em desacordo». Quanto à atribuição de pelouros, o presidente não adiantou se haverá mudanças com o novo executivo.

Cidália Valbom é a primeira mulher a presidir à Assembleia Municipal

Os sociais-democratas estão também em maioria na Assembleia Municipal, que será presidida por Cidália Valbom, que obteve 62 votos a favor, 23 em branco e um contra. A primeira mulher a presidir ao órgão autárquico mais importante do município disse assumir as funções com «um misto de orgulho e compromisso». «Tudo farei para respeitar e honrar esta responsabilidade», declarou Cidália Valbom, garantido que terá «sempre como objetivo único a defesa do interesse da cidade, do concelho e do bem-estar dos cidadãos». A sucessora de Carvalho Rodrigues no cargo apelou ainda à «colaboração de todos, à participação ativa e construtiva, à partilha, à entreajuda, ao respeito e à humildade», sublinhando que o sucesso de Álvaro Amaro será «o sucesso de todos nós, do nosso concelho e das suas gentes».