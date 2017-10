Secção: Atualidade

Presidente da Estrutura de Missão para fogos rurais com ligações à indústria do papel

António Costa nomeou Tiago Martins Oliveira presidente da Estrutura de Missão para a instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, cuja criação foi uma das deliberações do Conselho de Ministros extraordinário do passado sábado.

O engenheiro florestal tomou posse ontem e é desde 2016, responsável da área da Inovação e Desenvolvimento Florestal da The Navigator Company (ex-Portucel).

«É surpreendente que o Governo indique para presidir a uma estrutura e para um lugar que parece ser equivalente a secretário de Estado uma pessoa que, independentemente das suas qualidades técnicas, tenha estado ligado à indústria das celuloses, nomeadamente na Portucel e na Navigator Campany, que tem tanta responsabilidade no caos em que a floresta se encontra”, disse o deputado deputado Pedro Soares, ao “Público”.

Tiago Martins Oliveira é doutorado em Engenharia Florestal e especializado em Gestão de Risco no Âmbito das Florestas. Na nota curricular divulgada, o Governo indica que o presidente da Estrutura de Missão tem grande experiência em combate a incêndios como sapador operacional, coordenador de combate aéreo e coordenador nacional de defesa da floresta contra incêndios.