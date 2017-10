Secção: Atualidade

Pedro Santana Lopes reuniu com apoiantes em Pinhel

Tempo de leitura: 1 m

Pedro Santana Lopes participou esta noite num jantar que juntou cerca de meia centena de apoiantes em Pinhel.

Nesta primeira atividade do candidato à presidência do PSD, o antigo primeiro-ministro lamentou que Rui Rio, adversário nestas eleições, tenha recusa participar em debates distritais.

«O meu caminho é estar com os militantes e as bases, é andar pelo país, nomeadamente no interior do país», declarou a O INTERIOR.

«O que quero fazer é a mobilização, com ou sem debates, para que os militantes escolham em função das propostas e características de cada e não por motivos menores ou secundários», acrescentou Santana Lopes.

Por sua vez, Rui Ventura, o mandatário distrital, justificou o apoio dizendo que Pedro Santana Lopes é «um histórico do PSD, alguém que sente verdadeiramente o partido, que precisa de voltar à sua essência, que é o PPD-PSD».

Para o autarca de Pinhel, Santana Lopes é «o líder que o partido precisa neste momento para acabar com a frente de esquerda que está no Governo e que temos que combater».